Fluggesellschaft Millionenkredit für Alitalia offenbar kurz vor Freigabe

02. Dezember 2019

Der italienischen Airline droht, bis zum Jahresemde das Geld auszugehen. Die Regierung will laut Insidern daher per Not-Erlass einen Kredit in Höhe von 400 Millionen Euro gewähren.