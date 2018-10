Frankreich Atomkraftwerk Fessenheim wird bis 2022 abgeschaltet

ParisFrankreich hält nach den Worten von Umweltminister Francois de Rugy daran fest, sein ältestes Atomkraftwerk in Fessenheim bis 2022 abzuschalten. Das AKW an der deutschen Grenze werde während der laufenden Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron seinen betrieb einstellen, bekräftigte de Rugy im Hörfunksender francinfo am Donnerstag. Die Amtszeit dauere bis 2022. Einen genauen Termin könne er aber noch nicht nennen.