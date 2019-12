Frankreich Kein Durchbruch im Rentenstreit – Jede zweite TGV-Fahrt nach Deutschland könnte ausfallen

Die Zugausfälle und Verspätungen betreffen auch Fahrten von und nach Deutschland. So soll am Freitag in Frankreich im Schnitt etwa jeder zweite TGV-Schnellzug fahren, das gelte auch für grenzüberschreitende Züge zwischen Deutschland und Frankreich. Reisende sollen sich auf der SNCF-Webseite darüber informieren können, welche Züge genau fahren. Vor allem am vierten Adventswochenende fürchten viele Chaos, weil sich dann besonders viele Menschen auf den Weg zu ihren Familien machen wollen.