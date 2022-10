Frauen-Proteste: Baerbock für weitere EU-Sanktionen gegen Iran

Nach Berichten staatlicher und sozialer Medien war es am Sonntag auf dem Gelände der Universität zu Zusammenstößen zwischen Studenten und Sicherheitskräften gekommen. Das seit der Revolution von 1979 islamistisch regierte Land erlebt eine selten dagewesene Protestwelle, die sich seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam entwickelt hat. Amini war am 13. September in Teheran festgenommen worden, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen hatte. Drei Tage später starb sie in einem Krankenhaus, nachdem sie ins Koma gefallen war. Laut der in Norwegen ansässigen Organisation Menschenrechte in Iran sind bei den Protesten bislang 133 Menschen ums Leben gekommen.