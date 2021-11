Vielleicht können die politischen Eliten in Südafrika diesen Moment dazu nutzen, einen Moment innezuhalten und sich zu fragen, was eigentlich das Besondere am Verhalten de Klerks war. Vielleicht gelangen sie dann zu der hier vertretenen Auffassung, dass es die geistige Flexibilität war, zu erkennen, dass sich das Apartheid-Regime verrannt hatte und dass die Lösung nur in einer versöhnlichen Geste und der Bereitschaft zu substantiellen Veränderungen liegen konnte. Natürlich hat de Klerk versucht, die eigene Position im Blick zu behalten; gleichzeitig war er zu Kompromissen und Zugeständnissen bereit. Dreißig Jahre weitgehend friedliche Entwicklung und Demokratisierung geben ihm Recht. Wenn die Regierung es tatsächlich schaffte, der Korruption Herr zu werden und damit die Qualität des öffentlichen Sektors insbesondere in der Bildung zu verbessern, hätten sich die Anstrengungen von F.W. de Klerk auch in dieser Hinsicht gelohnt.



Mehr zum Thema: In Deutschland ist das Afrika-Bild nach wie vor von Armut und Chaos geprägt. Es wird Zeit für eine differenzierte Betrachtung Afrikas in jeder Hinsicht. Das Grundprinzip muss eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein.