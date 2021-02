Insgesamt ist Afrika heute der Chancenkontinent. Genauso sollten ihm die Europäer und die Deutschen begegnen. Entwicklungszusammenarbeit sollte deshalb auf die wirtschaftlichen Chancen und nicht auf ein hierzulande wahrgenommenes, aber so in der Realität nur selten beobachtetes Elend ausgerichtet werden. Vielleicht sollte das Konzept der Entwicklungszusammenarbeit grundsätzlich überdacht und in normale diplomatische Beziehungen umgewandelt werden. Unsere eigene Arroganz kostet nicht nur Sympathien in Afrika, sondern auch unsere Selbstachtung – und ganz profan – Einkommenschancen für unsere Unternehmen und Beschäftigten. Denn wenn wir die Chancen nicht nutzen, werden wir am meisten verlieren. Afrika wartet nicht und muss von uns nicht gerettet werden!



