Wenn sich Präsident Trump wie bisher, z.B. auf dem G20-Gipfel in Hamburg oder dem letzten NATO-Gipfel verhält, wird die Gipfelerklärung eher mau ausfallen; offenbar haben sich die Sherpas bis gestern auch noch nicht auf einen Text einigen können. Wichtige Themen wie die klare Absage an den Protektionismus oder ernste Schritte zur Reform der Welthandelsordnung werden wohl eher stiefmütterlich behandelt werden. Auch zum Klimawandel will die US-Administration nur vage Aussagen treffen. Insgesamt scheint man in den USA nicht sehr interessiert an einer gehaltvollen Gipfelerklärung zu sein.