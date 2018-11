Vor dem G20-Gipfel Eskaliert jetzt der kalte Handelskrieg?

Zuletzt wies nicht viel darauf hin, dass die beiden Staaten aus dieser Spirale herauskommen würden. Noch am Montag drohte Trump im Gespräch mit dem Wall Street Journals weitere Zölle an. „Ich bin eine Zoll-Person, weil ich eine kluge Person bin“, so der US-Präsident. Nach Entspannung klang das nicht. Am Mittwoch verkündete der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer dann , man lote Möglichkeiten aus, Zölle auf chinesische Fahrzeuge zu erhöhen. Die USA wollten mit den von China erhobenen 40 Prozent auf importierte Autos gleichziehen. Trump habe ihn mit der Prüfung beauftragt. China die Zölle auf importierte Autos aus den USA um 25 auf nun 40 Prozent heraufgesetzt, für alle anderen Länder dagegen um 15 Prozent gesenkt. Die USA haben ursprünglich 2,5 Prozent erhoben und dies um 25 Prozent erhöht.