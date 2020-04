Sie schadet auch den Entwicklungs- und Schwellenländern, die von der Coronakrise gleich doppelt hart getroffen werden. Erstens drohen sehr starke gesundheitliche Schäden, da die Gesundheitssysteme nicht sehr belastbar sind und das Social Distancing oftmals nicht so einfach möglich ist wie in den Industrieländern. Zweitens drohen schwerwiegende ökonomische und soziale Schäden eines langen Shutdowns, weil Sozialsysteme nicht sehr leistungsfähig sind – wenn sie denn überhaupt existieren.



Nicht zuletzt durch die Einbindung immer größerer Bevölkerungsanteile aus Entwicklungsländern in die internationale Arbeitsteilung, zum Beispiel durch die Mitwirkung in globalen Wertschöpfungsketten und den Export von Dienstleistungen, namentlich von Tourismus-Angeboten, sind einige Entwicklungsländer zu Schwellenländern geworden. In vielen Entwicklungsländern hat sich eine Mittelschicht gebildet. Die Armutsbekämpfung war in den vergangenen zwei Jahrzehnten recht effektiv. Nun droht diesen Ländern, dass die Erfolge durch die Coronakrise zum Teil oder vollständig zunichte gemacht werden.