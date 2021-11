Richtig erscheint dann eher ein Ansatz, wie ihn die Vereinigten Staaten (USA) offenbar während der Klimaverhandlungen in Glasgow gewählt haben. Man benennt die Unterschiede und Differenzen, versucht aber in den Themengebieten mit gemeinsamen Interessen gemeinsame Lösungen zu finden. Das Klimaproblem ist ein Problem, das völlig unabhängig von irgendwelchen Konflikten um geistige Eigentumsrechte, Handelsströme, ja selbst Menschenrechten gemeinsam gelöst werden muss. Insofern spricht sehr viel dafür, dass die Europäische Union sich in der Klimafrage mit den USA und China zusammentun, zum Beispiel als Gründer eines gemeinsamen Klimaklubs. Das bedeutet gerade nicht Unterwerfung – Chinas Interesse an der Lösung des Klimaproblems ist so groß wie das unsere. Also können wir in dieser Frage selbstbewusst und kompromissbereit auftreten.