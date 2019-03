Mit gestiegenem Wohlstand entwickelt sich in der Regel auch eine Mittelklasse, die ein zunehmendes Interesse an guten Bildungschancen für ihre Kinder und mehr politische Mitsprache einfordert. Insofern könnte Deutschland in der langen Frist dazu beitragen, dass sich die wirtschaftliche und politische Situation verbessert. Dann könnten auch die deutschen Produzenten langlebiger Konsumgüter, die in Afrika einen guten Ruf genießen, mehr Umsatz dort erzielen.

Leider sind die deutschen Unternehmen in Nigeria – wie im gesamten Afrika – zu wenig präsent, möglicherweise auch, weil die Politik zu wenig dafür tut. Andere europäische Länder, aber auch China unterstützen ihre Unternehmen offenkundig mehr in Afrika, wo es wirklich nötig ist.