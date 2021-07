G20-Treffen in Venedig Scholz will Klimasteuerkrieg verhindern

Scholz hält es nun für notwendig, zu überlegen, wie die Staaten koordiniert vorgehen können. „Before we fight each other with border adjustments, we should think how we can cooperate“, sagt der Finanzminister in flüssigem Englisch vor der versammelten Kollegenschaft in Venedig. Der Krieg hätte auch einen Namen, „Carbon Leakage“. Damit ist gemeint, dass die Länder im Kampf gegen die weitere Klimaverschmutzung verhindern wollen, dass bei einer Emissionsbesteuerung die Produktion aus Kostengründen in andere Länder abwandert, wo keine derartigen Abgaben erhoben werden.