G20-Treffen: Wie die G20-Finanzminister ihren US-Kollegen Mnuchin grillen wollen

Die G20-Gemeinschaft steht damit wie schon beim Finanzministertreffen in Baden-Baden und beim Gipfel in Hamburg vor einer entscheidenden Frage: Wie weit machen sie den Amerikanern Zugeständnisse, um eine gemeinsame Position zu erzielen? Oder riskieren sie den offenen Bruch, also eine Positionierung 19 gegen 1? In Hamburg war das erstmals in der G20-Geschichte der Fall. Bei der Klimaschutzpolitik wurde der Dissens offen formuliert.