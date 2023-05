G7-Gipfel: China bestellt nach G7-Gipfel japanischen Botschafter ein

Auch die Beziehungen zwischen China und Großbritannien haben sich nach dem G7 Gipfel in Japan weiter abgekühlt. Die chinesische Botschaft in Großbritannien forderte die Regierung in London als Reaktion auf Äußerungen des britischen Premierministers Rishi Sunak am Sonntag auf, die Verleumdung und Verunglimpfung Chinas einzustellen, um weiteren Schaden für die Beziehungen zwischen China und Großbritannien zu vermeiden.