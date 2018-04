Gazastreifen: Palästina fordert Rückzug der Hamas aus dem Gazastreifen

Die Hamas herrscht im Gazastreifen seit 2007. Gespräche zwischen Abbas und seinen Rivalen scheiterten zuletzt, hauptsächlich an der Weigerung der Hamas, ihre Waffen abzugeben. Gleichzeitig wuchsen die Spannungen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel. Die Hamas führt dort Massenproteste an mit dem Ziel, die israelisch-ägyptische Grenzblockade zu durchbrechen.