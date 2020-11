Gedenkveranstaltung nach Anschlag in Nizza: Frankreichs Ministerpräsident sagt radikalem Islam den Kampf an

Am 29. Oktober hatte ein aus Tunesien stammender Mann in einer Kirche eine Frau enthauptet und zwei weitere Menschen mit einem Messer getötet. Dabei schrie er „Alluha Akbar“ (Gott ist groß). Der Mann wurde von der Polizei angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nach wie vor in kritischem Zustand.