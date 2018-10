Gerichtsurteil US-Staat Washington schafft Todesstrafe ab

OlympiaDas Oberste Gericht des US-Staats Washington hat die Todesstrafe als verfassungswidrig eingestuft. Das Urteil am Donnerstag bedeutet, dass Washington die Todesstrafe wie andere US-Staaten abgeschafft hat. Die Richter ordneten an, dass die Strafe von Personen, die sich derzeit im Todestrakt befänden, in lebenslange Haftstrafen umgewandelt würden.