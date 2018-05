Geteilte Insel: Zypern bittet UN um sofortige Hilfe bei Wiedervereinigungsbemühungen

Christodoulides lobte UN-Generalsekretär António Guterres für seine Entscheidung, einen UN-Vertreter damit zu betrauen, vorzufühlen, ob die Bedingungen reif für eine neue Runde der Friedensgespräche sind. Der Anführer der türkischen Zyprer, Mustafa Akinci, hat das ebenfalls willkommen geheißen. Es ist allerdings weiter unklar, ob Guterres einen Repräsentanten vor oder nach der Parlamentswahl in der Türkei am 24. Juni in die Region entsenden wird.