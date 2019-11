Görlachs Gedanken : Was heißt es eigentlich, ein Kosmopolit zu sein?

Die Ressourcen der Welt sind aufgebraucht. Und so taumelt die Weltwirtschaft, weil ihr Fluidum, Zinsen und Profit, immer schwerer zu erlangen sind. In solchen Zeiten, echten oder antizipierten Mangels, nimmt die „kosmopolitische“ Bereitschaft, denen in der Ferne zu helfen, ab. Gleichzeitig ist die Menschheitsfamilie heute so miteinander verbunden und damit von einander abhängig, wie es sich Cicero und seine antiken Mitdenker nicht im entferntesten hätten träumen lassen.