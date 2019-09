Angela Merkel in China Der Handelskrieg ist eine Chance für Europa

Die chinesische Führung sieht es zwar nicht gerne, wenn ihr ausländische Regierungen Vorträge über Menschenrechtsfragen halten. Merkel spricht Peking trotzdem immer wieder routinemäßig auf Streitthemen an, was dem deutsch-chinesische Verhältnis bisher nicht geschadet hat. In Peking wird der Kanzlerin höflich zugehört, doch ob man sich an ihre Ratschläge hält, ist eben eine andere Frage. Merkel äußerte im Gespräch mit Li Keqiang ihre Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Konflikts in Hongkong. Der entgegnete, dass die Zentralregierung in Peking hinter der Hongkonger Regierung stehe, das „Chaos“ zu beenden. Dies werde im „Rahmen der Gesetze“ geschehen.