Großer Sprung US-Inflationsrate steigt weiter – auf 9,1 Prozent

Die Inflation in den USA zieht weiter an und klettert auf den höchsten Stand seit November 1981. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen stieg im Juni überraschend deutlich auf 9,1 von 8,6 Prozent im Mai, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit 8,8 Prozent gerechnet. Materialengpässe und erhöhte Energiekosten auch infolge des Ukraine-Krieges sorgen für kräftigen Preisdruck in den USA - aber auch in Deutschland und im Euro-Raum. „Es ist weiterhin viel zu viel Druck in der Inflationspipeline“, sagte Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. „Somit bleibt das Risiko hoch, dass dies nicht der letzte Gipfel in diesem Jahr war“.