Habeck in Schweden Wie Robert Habeck in Schweden um die Gunst von Northvolt buhlt

Doch dann kamen die USA dazwischen. Dort verabschiedete die Regierung ein Gesetz mit dem Namen Inflation Reduction Act (IRA), ein riesiger Umbauplan für die Wirtschaft in Richtung Klimaschutz. Dabei gilt jetzt die Formel, dass zum Beispiel E-Autos in den USA produziert werden müssen, damit sie Subventionen bekommen. Das ist Umwelt- und knallharte Industriepolitik in einem.



Solche Interessen haben Länder wie Deutschland auch, aber die Entscheidung in den USA brachte manches in Europa ins Wanken. Habeck sagt, wegen IRA, der Pflicht in den USA zu produzieren, habe sich diese „Im-Grunde-Entscheidung“ von Northvolt „noch einmal geöffnet“. Seither geht es intensiv hin und her. Natürlich geht es dabei auch um Subventionen und Vergünstigungen, auch wenn das nach außen niemand genau beziffern möchte. Habeck spricht davon, dass er im regen Austausch mit CEO Peter Carlsson stehe und erwähnt auch mal, dass Kurzmitteilungen hin und her gingen.