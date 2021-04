Handelsabkommen Europaparlament bestätigt Brexit-Handelspakt mit Großbritannien

Im Juni 2016 hatte eine knappe Mehrheit der britischen Wähler in einem Referendum für den EU-Austritt des Landes gestimmt. Dieser wurde am 31. Januar 2020 formal vollzogen. Allerdings gab es noch eine Übergangszeit bis 31. Dezember 2020, in der Großbritannien im Binnenmarkt und in der Zollunion blieb. Die tiefen Änderungen im Alltag kamen erst zum 1. Januar 2021. Unter anderem brach der Handel zu Jahresbeginn drastisch ein.



Mehr zum Thema: Die Enthüllungen von Vetternwirtschaft zwischen Politik und Unternehmen färbten zunächst nicht auf den britischen Premier Boris Johnson ab. Bis jetzt. Die Vergabe von Regierungsaufträgen im Zusammenhang mit der Coronapandemie dürfte noch einen langen Rattenschwanz haben.