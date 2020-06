Handelsbeziehungen EU-Firmen glauben nicht an schnelles Investitionsabkommen mit China

Nach dem China-EU-Gipfel am Montag haben europäische Unternehmen kaum noch Hoffnung auf ein Investitionsabkommen in diesem Jahr. „Die Tatsache, dass es keine gemeinsame Abschlusserklärung gab, ist ehrlich gesagt ein wenig enttäuschend“, sagte Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in Peking am Dienstag.