Handelskonflikt: China fordert Zollabbau für Handelsabkommen mit USA

China beharrt auf einen Abbau der Zölle als Bedingung für einen Handelsvertrag mit den USA. Beide Seiten stünden in engem Kontakt, sagte der Sprecher des Handelsministeriums, Gao Feng, am Donnerstag in Peking. Die Verhandlungen über die erste Phase des Handelsabkommens sollten eigentlich schon im November beendet werden. Ansonsten könnten am 15. Dezember wie angekündigt neue US-Strafzölle auf chinesische Waren in Kraft treten.