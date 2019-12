Handelskonflikt: US-Zölle auf chinesische Konsumgüter werden vermutlich in Kraft treten

Inmitten des Handelsstreits zwischen den USA und China werden Insidern zufolge neue Zölle auf chinesische Konsumgüter am 15. Dezember in Kraft treten. US-Präsident Donald Trump werde sich voraussichtlich am Donnerstag mit Beratern treffen, um über die am Sonntag fälligen Zölle unter anderem für chinesische Smartphones und Spielwaren im Wert von 160 Milliarden Dollar zu entscheiden, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.