Hilfspaket: US-Senat gelingt erster Durchbruch für billionenschweres Corona-Paket

Das 1,9 Billionen schwere Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden hat eine erste Hürde im Senat genommen. Linke und moderate demokratische Senatoren einigten sich am Freitagabend auf einen Deal, wie arbeitslosen Amerikanerinnen und Amerikanern in der Pandemie geholfen werden kann. Der wahrscheinlich konservativste Demokrat in der Kammer, Joe Manchin, verkündete den Kompromiss, nach dem es bis einschließlich zum 6. September 300 Dollar wöchentlich für Arbeitslose geben soll.