Hochschulen London führt Visa-Regeln für Top-Absolventen ein – Kritik an Auswahl

Die konservative Regierung in London setzt seit dem Brexit auf eine rigide Einwanderungspolitik und will nur noch ausgewählte Personen ins Land lassen. Im vergangenen Jahr wurde eine Visa-Möglichkeit für Preisträger von Oscars, Nobelpreisen und ähnlichen Auszeichnungen eingeführt, auf die jedoch in den ersten Monaten keine Bewerbungen eingingen.