Impfstoffe: Expertenstab der US-Arzneimittelbehörde empfiehlt Impfstoff von J&J

In den USA steht ein weiterer Covid-19-Impfstoff kurz vor der Zulassung. Ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde FDA stimmte am Freitag für die Notfallzulassung des Vakzins von Johnson & Johnson (J&J). Zwar ist das Votum nicht bindend. In der Regel folgt die FDA aber den Vorschlägen dieser Kommission innerhalb kürzester Zeit. In den USA sind bislang die Covid-19-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna zugelassen. Für die Europäische Union will die Arzneimittelbehörde EMA bis Mitte März über eine bedingte Marktzulassung für das Vakzin von J&J entscheiden. Als weltweit erstes Land hatte Bahrain dem Mittel am Donnerstag eine Notfallzulassung erteilt.