Investitionen auf dem Balkan Wie China in Europas Südosten weiter Fuß fassen will

„Unser Hafen ist das Tor Chinas nach Europa“, sagte Hafendirektor Fu Chengqiu zu Auslandskorrespondenten, die neulich in den Genuss einer seltenen Einladung zum Besuch der Anlage kamen. Auf dem Balkan steht für China die Schaffung von Infrastruktur im Vordergrund. Da werden Brücken in Serbien und in Kroatien gebaut. Neue Schienen sollen die Fahrtzeit der Züge zwischen Budapest und Belgrad von derzeit acht auf vier Stunden reduzieren. Investiert wird zudem auch in Stahlwerke und Heizkraftwerke.



Die chinesischen Bauunternehmen bringen oft ihre eigenen Arbeiter mit. Für Finanzierungen steht die chinesische Exim-Bank bereit. In den Hafen Piräus hat China 1,2 Milliarden Euro investiert, der Auftragswert für die Budapest-Belgrad-Bahn beträgt 3,7 Milliarden Euro. Anders als bei EU-Projekten werden die Vorhaben umstandslos und unbürokratisch umgesetzt.



China handelt die Bedingungen grundsätzlich direkt mit den betreffenden Regierungen aus. Oder wie es Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban Anfang 2018 formulierte: „Wenn uns die EU keine finanzielle Unterstützung gewähren kann, wenden wir uns an China.“