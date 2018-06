Iran: Ruhani verspricht iranischem Volk Grundversorgung trotz US-Sanktionen

LondonDer Iran wird sich nach den Worten von Präsident Hassan Ruhani von den neuen US-Sanktionen nicht wirtschaftlich in die Knie zwingen lassen. „Ich verspreche, dass selbst im schlimmsten Fall die Grundversorgung der Iraner sichergestellt sein wird“, sagte Ruhani am Dienstag in einer Rede, die vom staatlichen Fernsehen übertragen wurde. „Wir haben ausreichend Zucker, Weizen und Öl zum Kochen. Wir haben ausreichend Devisen, die wir in den Markt pumpen können“.