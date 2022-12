Iran „Sie versuchen die katastrophale wirtschaftliche Lage als Instrument zu nutzen“

Welche Auswirkung hat die Hyperinflation auf die politische Stimmung im Land?

Die Protestbewegung versucht, die katastrophale wirtschaftliche Lage als Instrument zu nutzen und hat schon wiederholt zu mehrtägigen Boykotts gegen Geschäfte aufgerufen, um das Regime wirtschaftlich unter Druck zu setzen. In diese Richtung zielen auch die Aufrufe an die Bevölkerung, die einheimische Währung in Gold umzutauschen. Die Wirkung ist schwer abzuschätzen; fest steht aber, dass die normalen Menschen immer ärmer werden. Die Weltbank beziffert das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf gerade einmal 2760 Dollar. Im Vergleich dazu sind es in Deutschland 50.800 Dollar, was das enorme Gefälle verdeutlicht.