Islamische Revolution Iran: Kundgebungen zum 40. Jahrestag der US-Botschaftsbesetzung

Mit staatlich organisierten Kundgebungen würdigt der Iran den 40. Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft in Teheran im Zuge der islamischen Revolution. In der Hauptstadt nahmen am Montag Tausende Schüler und Studenten an einer Veranstaltung vor der ehemaligen US-Botschaft teil. In den Provinzen finden ähnliche Kundgebungen statt.