IW-Studie: Wie Konflikte die Wirtschaft zerstören

Bei den Investitionsquoten lagen die konfliktträchtigen Länder mit etwa 20 Prozent gleichauf mit der Gruppe afrikanischer Länder südlich der Sahara, aber deutlich unter dem Wert der Schwellen- und Entwicklungsländer (31,9 Prozent). Während die Importe sich in allen drei Gruppen nahezu gleich entwickelt haben, ist das Exportwachstum in den konfliktreichen Ländern nur halb so hoch wie in den Schwellen- und Entwicklungsländern.