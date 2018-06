Jahrestag des Brexit-Referendums: EU-Befürworter demonstrieren in London

LondonTausende Befürworter der britischen EU-Mitgliedschaft sind am Jahrestag des Brexit-Referendums in London auf die Straße gegangen, um für eine Volksabstimmung über das Austrittsabkommen zu demonstrieren. Sie fordern ein Referendum, „damit wir entscheiden können, ob nach einer Entscheidung, die unser Leben für Generationen prägen wird, das Land am Ende besser oder schlechter dastehen wird“.