Japanische Börse: „Japans Regierung fördert das Aktiensparen mit hohen Steuerfreibeträgen“

Am 19. März hat die Bank of Japan die expansivste Geldpolitik der Welt beendet. Was bedeutet der Beschluss für japanische Aktien?

Der Aktienmarkt war durch Vorabmeldungen schon unterrichtet und reagierte positiv. Den Ausstieg aus dem Negativzins, der Kontrolle der Zinskurve und den Aktienindex- und Immobilienfondskäufen fasste der Finanzmarkt als Vertrauensvotum auf, dass die Inflation in Japan wieder soweit Fuß gefasst hat, dass eine konventionelle Geldpolitik ausreichend ist. Sie bleibt aber akkommodierend, weil die Zentralbank abwarten will, ob sich ihre Zielinflation von zwei Prozent nachhaltig erreichen lässt. Der angegebene Zeitpunkt dafür ist das Ende des Fiskaljahres 2025, also März 2026.