Kampf gegen Migranten: Rund 15 000 mexikanische Soldaten kontrollieren an US-Grenze

CancúnWenige Wochen nach einer Einigung im Streit mit den USA um Migration und Zölle hat Mexiko knapp 15 000 Soldaten an der Grenze zwischen den beiden Ländern eingesetzt. Sie unterstützten die nationale Migrationsbehörde dabei, irreguläre Grenzübertritte in Richtung USA zu verhindern, sagte Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval am Montag in der Küstenstadt Cancún.