Klamme Metropole Philadelphias Kampf gegen das Schmuddel-Image

„Müll ist eine gemeinschaftliche Aufgabe“, sagt er. „Das ist der Schlüssel zum Erfolg, und es ist toll, dass sie sich ehrgeizige Ziele setzen. Wir unterstützen das voll und ganz.“



In der ganzen Metropole haben sich Einwohner von arm bis reich Wege überlegt, um ihre Straßen sauber zu halten. Bürgermeister Jim Kenney kündigte kürzlich in seiner Rede zum neuen Haushalt der Stadt an, wieder in die Straßenreinigung investieren zu wollen. Losgehen soll es in diesem Frühjahr als Pilotprogramm in einer Handvoll Viertel.



Allerdings hat die Stadt nicht vor, Anwohner zum Umparken der Autos zu zwingen. Stattdessen sollen vor den Kehrmaschinen Arbeiter mit Laubbläsern herlaufen und Müll von Bordsteinkanten und unter Autos hervor pusten, wie der Straßenbau-Beauftragte Williams erklärt.