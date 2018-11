Städteranking 2018 Was macht Städte wirtschaftlich stark?

WirtschaftsWoche: Herr Südekum, weltweit lebt mittlerweile über die Hälfte der Menschen in Städten, 2030 werden es 60 Prozent sein. Gilt dieser starke Urbanisierungstrend auch für Deutschland?

Jens Südekum: Ja, eindeutig. Allerdings verläuft er in Schüben. In den 70er und 80er Jahren haben wir die so genannte Sub-Urbanisierung erlebt, da zog es viele Leute zurück aufs Land und in die Speckgürtel der Großstädte. In den Städten selber war die Einwohnerentwicklung damals unterdurchschnittlich. Das hat sich total gedreht. Seit einigen Jahren schwingt das Pendel zurück. Vor allem jüngere, gut ausgebildete Menschen zieht es in Metropolen wie etwa München, Hamburg, Köln und Frankfurt. Darauf reagieren natürlich auch die Unternehmen: Sie wollen ihren Mitarbeitern angesichts des Fachkräftemangels ein attraktives Umfeld und urbanes Leben bieten. Dagegen kommt die Provinz nur schwer gegen an.