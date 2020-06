Konferenz Russland will Zusammenarbeit mit deutscher Wirtschaft ausbauen

Russland will in der Coronakrise seine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland verstärken. Besonders bei der Auto- und Eisenbahnindustrie, in der Luftfahrt und im Energiesektor wolle man auf „die gemeinsame Herstellung von Produkten mit hoher Wertschöpfung“ setzen, sagte der russische Handelsminister Denis Manturow bei einer Onlinekonferenz der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK).