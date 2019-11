Kongressaussage: US-Demokraten veröffentlichen Mitschriften in Ukraine-Affäre

Trump berief Yovanovitch im Frühjahr von ihrem Posten in der Ukraine ab. Zuvor war sie das Ziel einer Schmierenkampagne. Giuliani und Co. wollten ihr „schaden“, sagten ukrainische Beamte laut Yovanovitch; sie hätten ihr gesagt, sie solle auf sich aufpassen. Außerdem seien gegen sie erhobene Vorwürfe falsch: „Niemals“ habe sie zu Kollegen in der Botschaft oder wem anders gesagt, Anweisungen des Präsidenten sollten ignoriert werden, da dieser des Amtes enthoben werde. Sie sei Trump gegenüber nicht illoyal, so Yovanovitch.