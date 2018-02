Krieg in Syrien: Putins geheime Söldner

Neben den russischen Soldaten kämpfen laut Berichten tausende Russen als Söldner einer Privatarmee in Syrien. Das ermöglicht es dem Kreml, die offizielle Zahl der Todesopfer in der russischen Militäroffensive in Syrien niedrig zu halten. Auf diese Weise bleiben Präsident Wladimir Putin, der bei der Präsidentenwahl am 18. März wiedergewählt werden will, negative Schlagzeilen erspart.