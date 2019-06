Kriegsschäden: Griechenland fordert von Bundesregierung Verhandlungen über Reparationen

AthenGriechenland fordert von Deutschland Verhandlungen über Reparationen für unter deutscher Besetzung während des Zweiten Weltkriegs erlittenen Schäden. Eine entsprechende Verbalnote sei an die Bundesregierung abgeschickt worden, teilte das Außenministerium in Athen am Dienstag mit. Das griechische Parlament hatte im April eine diplomatische Initiative beschlossen, um von Deutschland Milliarden Euro umfassende Entschädigungszahlungen zu fordern.