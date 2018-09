Krise – welche Krise? Argentinien, der unverbesserliche Serien-Bittsteller

Ein paar hundert Meter weiter putzt der 40-jährige Esteban Acosta Schuhe auf der Straße. Im Pullunder über seinem gebügelten Karohemd, denn es ist kühl im winterlichen Buenos Aires. Seit 13 Jahren arbeitet er hier. Von morgens neun bis nachmittags um 17 Uhr, wenn es nicht regnet. Er stammt aus Salta, an der Grenze zu Bolivien, und verlangt 60 Pesos, also umgerechnet 1,50 Dollar fürs Schuheputzen. „Krise, welche Krise?“ fragt er erstaunt und lässt die Bürste sinken. Er hätte täglich jahrein, jahraus etwa ein Dutzend Kunden, aus den Ministerien, den Banken, der Börse. Die würden in der letzten Zeit öfters über die Krise reden, aber ihn betreffe das ja nicht. Er müsse jetzt aber bald die Tarife anheben. Der Dollar, die Produkte würden teurer. Er zeigt auf die Schuhcremes, die Pferdehaarbesen, die Schnürsenkel – alles nationale Produkte, also eigentlich nicht dollarabhängig. In normalen Zeiten würde er alle drei Monate die Preise erhöhen, seit Juni monatlich, möglicherweise bald einmal die Woche. Er warte aber noch ab.