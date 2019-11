Künftige EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen: Europa muss digitalen Wandel stärker mitprägen

Die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will erreichen, dass Europa stärker die digitale Zukunft mitprägt. „Es ist unsere Pflicht, an einem besseren System zu arbeiten, das auf unseren Werten von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit basiert“, sagte von der Leyen am Donnerstag in Berlin.