Lira-Absturz: Erdogan bezeichnet Währungskrise als Angriff

IstanbulDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Währungskrise als Angriff auf die heimische Wirtschaft bezeichnet. Ziel sei es, „die Türkei und ihre Menschen in die Knie zu zwingen“, sagte Erdogan in einer am Montag veröffentlichten Ansprache aus Anlass des islamischen Opferfestes.