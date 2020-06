Massenproteste in den USA Das Schweigen der Business-Community

Das Gebäude der Chamber of Commerce in Washington, DC, zählt selbst im an Protzbauten nicht armen Regierungsviertel der amerikanischen Hauptstadt zu den besonders eindrucksvollen Strukturen. Der Business-Tempel mit Säulenfassade liegt direkt gegenüber des Weißen Hauses auf der anderen Seite des Lafayette Parks – also an dem Ort, wo sich seit mehreren Tagen die Demonstranten versammeln, die gegen polizeiliche Übergriffe und Rassismus in den USA protestieren.