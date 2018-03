Mike Pompeo: Moskau hofft auf bessere Beziehungen mit neuem US-Außenminister

MoskauRussland hofft auf bessere bilaterale Beziehungen zu den USA unter dem künftigen Außenminister Mike Pompeo. Die Zusammenarbeit mit Washington sei bereits so schlecht, dass es kaum schlimmer werden könne, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Russland werde deshalb weiter auf einen konstruktiven Dialog mit den USA bauen. „Die Hoffnung darauf bleibt immer“, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge.