Militäroffensive in Syrien EU-Länder wollen Waffenverkäufe an Ankara einstellen

Die EU-Mitgliedsstaaten haben einstimmig die türkische Offensive in Syrien verurteilt und alle Mitglieder aufgerufen, Waffenverkäufe an Ankara einzustellen. Das Vorgehen der Türkei sei ein militärischer Angriff, sagte Spaniens Außenminister Josep Borrell am Montag in einem Interview der Nachrichtenagentur AP. Er betonte, die 28 Mitgliedsstaaten hätten das Wort „verurteilen“ genutzt. „Das ist das Verb – nicht bedenken, nicht sorgen – sondern in starken Worten verurteilen, was am Ende ein Militärangriff ist.“ Die Türkei sei aufgerufen worden, ihre Offensive sofort zu stoppen.