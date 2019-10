Ifo-Studie Deutsche Rüstungsindustrie verdient vor allem am Export, nicht an der Bundeswehr

Weiteres Ergebnis: „Die Ausstattung der Bundeswehr spielt für die Rüstungsindustrie in Deutschland eine eher nachrangige Rolle“, so Blum. Die Armeen von Großmächten wie die USA und Russland etwa nutzten laut Analyse im Beobachtungszeitraum einen Großteil der Kapazitäten der landeseigenen Rüstungsunternehmen. Blume spricht hier von einem sogenannten Monopson auf der Nachfrageseite: „Die Regierung ist der einzige Kunde im entsprechenden Land und entscheidet darüber hinaus über Waffenexporte in Drittstaaten.“ In Deutschland ist die Abnehmerschaft für deutsche Rüstungsgüter breiter gestreut als etwa in den USA oder Russland. Hierzulande produzieren die Rüstungsunternehmen laut Blume „hauptsächlich“ für den Export.